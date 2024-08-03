Законодатели из США и ЕС потребовали от Мадуро покинуть пост президента

Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если он добровольно не сложит с себя полномочия главы государства.
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