В Мордовии обвиняемый в мошенничестве и фальсификации доказательств выслушал приговор

В Мордовии вынесен приговор в отношении 74-летнего обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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