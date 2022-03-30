Происшествия

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В Мордовии обвиняемый в мошенничестве и фальсификации доказательств выслушал приговор

В Мордовии вынесен приговор в отношении 74-летнего обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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