Пелоси призвала добавить скульптурный портрет Байдена на гору-мемориал Рашмор

Бывший спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси призвала добавить скульптурный портрет нынешнего главы государства Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырех бывших американских президентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии