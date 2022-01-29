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В Башкирии врачи и фельдшеры скорой помощи обратились к руководству

За год из Ишимбайской центральной районной больницы уволились 15 сотрудников. «Молодые специалисты не задерживались — зарплата не соответствовала объему работы, — рассказывает фельдшер Рамиль Разяпов — Мы неоднократно просили руководство урегулировать этот вопрос, но безрезультатно.

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