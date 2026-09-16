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Новости Липецка

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Бастрыкин потребовал доложить о проверке почти 100-летнего дома на Газина в Липецке

Бастрыкин потребовал доложить о проверке почти 100-летнего дома на Газина в Липецке

Жильцы ждут расселения с 1970-х годов, программа переселения на 2026 год предусматривает финансирование в размере 459 миллионов рублей.

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