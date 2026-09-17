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В Европе запускают каннибализацию Airbus A320neo и Boeing 737 MAX: десяток почти новых самолётов разберут на запчасти

В Европе запускают каннибализацию Airbus A320neo и Boeing 737 MAX: десяток почти новых самолётов разберут на запчасти

А российские Airbus A320 и Boeing 737 при этом продолжают летать Французская компания TARMAC Aerosave до конца 2026 года разберет более десяти современных узкофюзеляжных самолетов Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

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