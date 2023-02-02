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«Рубину» запрещено регистрировать новичков из-за долга перед Бакаевым

На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых игроков. Решение принято по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров, которая удовлетворила заявление Солтмурада Бакаева.

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