Пойдёт ли Запад на применение "грязной" бомбы против России?

Коська Простите меня убогого, но зная чуточку конструкцию градирни и принципы её работы, никак не могу взять в толк ЧТО ТАМ ТАК ГОРЕЛО, ЧТО ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЗАСТИЛАЛ ВСЮ ОКРУГУ??? Прошу подскажите вразумительный ответ!!!!

В Василий Работал в одной фирме, которая собирала и устанавливала газовые котельные. Меня не было на этом торжестве, рассказывал напарник. Запускают газовую котельную, а ведь газ горит бесцветно, но "праздник нужен", и в топку суют пропитанную мазутом телогрейку. В результате эффектный черный дым из трубы виден из-далека. Публика радостно аплодирует. Занавес опускается.