БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 294 подписчика

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  • Коля Колянов
    Вася он и в Африке Вася 😂🤣Казахстан. Размыш...
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  • Аудрюс
    Отнюдь, это как-то само собой в голову пришло, после вашего комментария....Пойдёт ли Запад н...

Пойдёт ли Запад на применение "грязной" бомбы против России?

Пойдёт ли Запад на применение "грязной" бомбы против России?

ЕЛЕНА  ПАНИНА В этом можно не сомневаться. Пошёл же он на наземную операцию силами ВСУ в Курской области.

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Комментарии
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Коська
Простите меня убогого, но зная чуточку конструкцию градирни и принципы её работы, никак не могу взять в толк ЧТО ТАМ ТАК ГОРЕЛО, ЧТО ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЗАСТИЛАЛ ВСЮ ОКРУГУ??? Прошу подскажите вразумительный ответ!!!!
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7 час.
В
Василий
Работал в одной фирме, которая собирала и устанавливала газовые котельные. Меня не было на этом торжестве, рассказывал напарник. Запускают газовую котельную, а ведь газ горит бесцветно, но &quot;праздник нужен&quot;, и в топку суют пропитанную мазутом телогрейку. В результате эффектный черный дым из трубы виден из-далека. Публика радостно аплодирует. Занавес опускается.
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3 час.
Аудрюс
Отнюдь, это как-то само собой в голову пришло, после вашего комментария....
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2 час.

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