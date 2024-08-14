ЕЛЕНА ПАНИНА В этом можно не сомневаться. Пошёл же он на наземную операцию силами ВСУ в Курской области.
Пойдёт ли Запад на применение "грязной" бомбы против России?
Комментарии
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Коська
Простите меня убогого, но зная чуточку конструкцию градирни и принципы её работы, никак не могу взять в толк ЧТО ТАМ ТАК ГОРЕЛО, ЧТО ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЗАСТИЛАЛ ВСЮ ОКРУГУ??? Прошу подскажите вразумительный ответ!!!!
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7 час.
В
Василий
Работал в одной фирме, которая собирала и устанавливала газовые котельные. Меня не было на этом торжестве, рассказывал напарник. Запускают газовую котельную, а ведь газ горит бесцветно, но "праздник нужен", и в топку суют пропитанную мазутом телогрейку. В результате эффектный черный дым из трубы виден из-далека. Публика радостно аплодирует. Занавес опускается.
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3 час.
Аудрюс
Отнюдь, это как-то само собой в голову пришло, после вашего комментария....
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2 час.
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