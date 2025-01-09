ГК «Дело» сообщает о кадровых изменениях в руководстве управляющей компании

Акционеры Группы компаний «Дело» на внеочередном общем собрании участников приняли решение о назначении c 29 декабря 2024 года генеральным директором ООО «УК «Дело» (головная компания Группы) Алексея Лебедева.
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