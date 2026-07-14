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В переговорах с США важно не пропустить удар

В переговорах с США важно не пропустить удар

Новое обострение в Ормузском проливе по-своему очень важно для России. И дело тут не только в растущих котировках на нефть, но и в том, как нужно сегодня строить отношения — в том числе дипломатические — с США Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ На выходных, несмотря на заявленное перемирие, США и Иран возобновили обмен ударами — асимметричный, но очень жесткий.

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