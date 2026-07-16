Замглавы Салехарда Бойко: открытие Обдорского острога планируется в сентябре

В Салехарде исторический комплекс Обдорский острог планируют открыть для посетителей уже в сентябре. К этому сроку там поменяют инженерную инфраструктуру и благоустроят внутреннюю территорию, сообщил заместитель главы города Юрий Бойко.
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