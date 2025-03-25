Экономист Холод рассказал, как изменятся цены на популярные продукты питания

Автор: Динара Прокопьева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Экс-заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Татар-информу», как будут меняться цены на популярные продукты питания в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии