Ignio.com Дева. Еженедельный гороскоп красоты за 26 августа - 1 сентября

Неделя будет богата на невероятные, иногда прямо-таки фантастические события и ситуации. Скажем, отправившись в магазин за хлебом, вы запросто можете оказаться на закрытой вечеринке в клубе, причем совершенно неожиданно для себя.
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