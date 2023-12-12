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Южный Вьетнам проиграл из-за паузы США в снабжении оружием

Южный Вьетнам проиграл из-за паузы США в снабжении оружием

Представьте ситуацию: костёр тухнет – кинули дров, прогорели – кинули дров, прогорели – кинули, прогорели – "ставим на паузу, парни, попозже", потух.

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