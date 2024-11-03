Продажи «Москвичей» в октябре выросли в 1,5 раза

Объёмы реализации автомобилей заводом «Москвич» в октябре 2024 года составили 2,4 тыс. автомобилей.В эти продажи вошли более 130 лифтбеков «Москвич 6» и свыше 100 электромобилей «Москвич 3е», сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на пресс-службу автозавода.