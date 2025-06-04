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ВС России получили северокорейскую «подручную артиллерию»

Вооруженные силы (ВС) России получили минометы производства КНДР. На соответствующие фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

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