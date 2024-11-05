Первый заммэра Новосибирска Клемешов занял кресло Сёмки в областном правительстве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально подтвердил кадровые изменения. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в начале оперативного совещания сегодня, 5 ноября, сообщил о назначении Олега Клемешова своим замом.
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