На что сходить в апреле 2025-го в Москве и не только

Фестиваль постапокалипсиса в Питере, провокационное шоу «Семь» и остальное, что вытащит вас из дома. «Пиратская Станция: Doomsday» в СК «Юбилейный» фото: предоставлено организатором фестиваляИ незачем кричать, будто музыкальная тусовка в Росcии затихла и затаилась.