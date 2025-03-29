На что сходить в апреле 2025-го в Москве и не только

Фестиваль постапокалипсиса в Питере, провокационное шоу «Семь» и остальное, что вытащит вас из дома. «Пиратская Станция: Doomsday» в СК «Юбилейный» фото: предоставлено организатором фестиваляИ незачем кричать, будто музыкальная тусовка в Росcии затихла и затаилась.
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