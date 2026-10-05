В Ейске включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников

Утром 5 октября в Ейске включили сирены, оповещая жителей об угрозе атаки беспилотников. Администрация Ейского района призвала население сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.
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