Мать предполагаемого захватчика ИК Хусинова сделала заявление о нем

Мать одного из предполагаемых захватчиков исправительной колонии №19 в Волгоградской области Темура Хусинова заявила РИА Новости, что молодого человека нет на кадрах с преступниками, которые распространяются в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии