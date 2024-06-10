КИЕВ, 10 июня, ФедералПресс. Снайпер вооруженных сил Украины Константин Прошинский допустил, что в ближайшее время Киев в ближайшей перспективе потеряет подконтрольные части ДНР, Харьковской и Сумской областей.
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