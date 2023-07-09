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Отключение электричества ждет жителей сразу 11 улиц Уссурийска 10 июля

Отключение электричества ждет жителей сразу 11 улиц Уссурийска 10 июля

Временное отключение электричества ожидается в понедельник, 10 июля. С 08.00 до 12.00 часов света не будет в домах по улицам Яременко, Прохладная, Севастопольская, Детская, Славная, Уютная, Общественная, Цветочная, 5 проезд Сапёрный, Малая, Л.

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