Отключение электричества ждет жителей сразу 11 улиц Уссурийска 10 июля

Временное отключение электричества ожидается в понедельник, 10 июля. С 08.00 до 12.00 часов света не будет в домах по улицам Яременко, Прохладная, Севастопольская, Детская, Славная, Уютная, Общественная, Цветочная, 5 проезд Сапёрный, Малая, Л.