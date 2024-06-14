Есть ли паника у бизнеса после санкций против Мосбиржи?

Небольшой опрос Business FM показал, что в целом бизнес доверяет ЦБ и, насколько это возможно, самостоятельно готовился к тому, что произошлоБанк России 13 июня впервые опубликовал курсы доллара и евро, которые он рассчитал без привязки к торгам на Мосбирже.