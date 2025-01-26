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Исполнилось 100 лет со дня рождения Пола Ньюмана

Исполнилось 100 лет со дня рождения Пола Ньюмана

Сегодня, 26 января, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Пола Ньюмана, которого называют одним из столпов Голливуда и обладателем самых знаменитых голубых глаз в истории кино.

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