Исполнилось 100 лет со дня рождения Пола Ньюмана

Сегодня, 26 января, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Пола Ньюмана, которого называют одним из столпов Голливуда и обладателем самых знаменитых голубых глаз в истории кино.