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Орлова прервала молчание и отреагировала на критику по поводу «голой вечеринки»

Орлова прервала молчание и отреагировала на критику по поводу «голой вечеринки»

46-летняя певица Ольга Орлова, которая выложила больше всего контента с «голой вечеринки» звезд в Москве, прервала молчание.

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Комментарии
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lady lyudmila
Всем уже по многу лет. Думал ли кто-то ? - спрашивает Ольга. А ведь еще кого-то приглашали , но они не пошли. То есть ума не нажили. А ведь есть и молодые , которые подумали вперед и не пошли.
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10 час.
ИИ
Иван Иваныч
Чего оправдания какие то неубедительные, из серии &quot; один раз- не пидарас&quot;, ан нетушки, уже- всё! Короче дура набитая эта Орлова, курица безмозглая, не в фамилию, однако! Не чего кудахтать- знала, куда шла и в  соответствующем прикиде, короче ещё одну дурёху произвел на свет &quot;Дурдом- цвай&quot;, совсем деградировала.
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8 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Все они одним мирром мазаны! Лицемерные суки.
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2 час.

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