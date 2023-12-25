46-летняя певица Ольга Орлова, которая выложила больше всего контента с «голой вечеринки» звезд в Москве, прервала молчание.
Орлова прервала молчание и отреагировала на критику по поводу «голой вечеринки»
Комментарии
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lady lyudmila
Всем уже по многу лет. Думал ли кто-то ? - спрашивает Ольга. А ведь еще кого-то приглашали , но они не пошли. То есть ума не нажили. А ведь есть и молодые , которые подумали вперед и не пошли.
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10 час.
ИИ
Иван Иваныч
Чего оправдания какие то неубедительные, из серии " один раз- не пидарас", ан нетушки, уже- всё! Короче дура набитая эта Орлова, курица безмозглая, не в фамилию, однако! Не чего кудахтать- знала, куда шла и в соответствующем прикиде, короче ещё одну дурёху произвел на свет "Дурдом- цвай", совсем деградировала.
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8 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Все они одним мирром мазаны! Лицемерные суки.
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2 час.
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