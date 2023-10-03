Blumhouse надеется перезапустить франшизу "Пятница 13"

Blumhouse Productions вернула к жизни на настоящий момент уже две известные хоррор-франшизы стараниями Дэвида Гордона Грина – “Хэллоуин” (трилогия) и “Изгоняющий дьявола” (“Изгоняющий дьявола: Верующий“) – и теперь надеется вдохнуть новую жизнь в еще одну знаменитую франшизу – “Пятница 13“.
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