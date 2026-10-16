Украинские БПЛА трижды атаковали дата-центры компании в России "Яндекс" отрицает информацию о незастрахованности части своей инфраструктуры перед атаками на дата-центры, подтвердили в пресс-службе компании для РБК, опровергая данные, распространенные в СМИ.