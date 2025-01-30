Готовность номер один: Леди Гага призналась, что созрела для материнства

Певица уже решила, как будет воспитывать своих малышей. Леди Гага планирует детей с Майклом Полански LEGION-MEDIAНовое признание Леди Гага, которым она поделилась в своем интервью изданию Elle, удивило ее фанатов.
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