Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Где это видано,что бы зазщизали преступные странс с президентами самозванцами!Что он курят?Володя, это фиаск...
  • Eduard
    Кореяки с самозванцами дружбу завели!Южная Корея и Сир...
  • Михаил Граник
    Ту-95 - не истребитель, а стратегический бомбардировщик.Sohu: США были ун...

Счет идет на десятки тысяч: тела солдат ВСУ выносят с Курской области

Счет идет на десятки тысяч: тела солдат ВСУ выносят с Курской области

ВС России выносят тела украинских солдат с Курского пограничья, счет пошел на десятки тысяч.Военнослужащие ВС России выносят тела погибших украинских солдат с полей сражений в Курской области, счет пошел на десятки тысяч, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Чем больше укропитекских жмуриков, тем лучше. Меньше потом времени  и сил будет затрачено на вычисление, поимку, следствие и содержание на зонах этих вояк-нацистов. Хороший бандеровец - МЕРТВЫЙ БАНДЕРОВЕЦ!
Ответить
18 час.
АТ
Александр Ткаченко
В цинк и хо.хлам отправлять.
Ответить
14 час.
АндрейБорков
Цинк нынче дорог. Заворачивать в полиэтилен и в самосвал.
Ответить
13 час.
наверх