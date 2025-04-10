ВС России выносят тела украинских солдат с Курского пограничья, счет пошел на десятки тысяч.Военнослужащие ВС России выносят тела погибших украинских солдат с полей сражений в Курской области, счет пошел на десятки тысяч, передает ТАСС.
Счет идет на десятки тысяч: тела солдат ВСУ выносят с Курской области
Комментарии
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АндрейБорков
Чем больше укропитекских жмуриков, тем лучше. Меньше потом времени и сил будет затрачено на вычисление, поимку, следствие и содержание на зонах этих вояк-нацистов. Хороший бандеровец - МЕРТВЫЙ БАНДЕРОВЕЦ!
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18 час.
АТ
Александр Ткаченко
В цинк и хо.хлам отправлять.
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14 час.
АндрейБорков
Цинк нынче дорог. Заворачивать в полиэтилен и в самосвал.
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13 час.
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