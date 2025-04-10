Счет идет на десятки тысяч: тела солдат ВСУ выносят с Курской области

АндрейБорков

Чем больше укропитекских жмуриков, тем лучше. Меньше потом времени и сил будет затрачено на вычисление, поимку, следствие и содержание на зонах этих вояк-нацистов. Хороший бандеровец - МЕРТВЫЙ БАНДЕРОВЕЦ!