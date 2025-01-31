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РИАН: украинский военный рассказал, как он и его сослуживцы убивали насиловали в Русском Поречном, опубликованы кадры

РИАН: украинский военный рассказал, как он и его сослуживцы убивали насиловали в Русском Поречном, опубликованы кадры

Украинский боевик признался в военных преступлениях.Пленный украинский военный Евгений Фабрисенко рассказал, что при заходе в село Русское Поречное Курской области, где были убиты 22 жителя, его подразделению приказали уничтожать мирное население.

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