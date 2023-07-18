Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Газизов об иске к «Спартаку»: «Мы подписали документ, а потом они говорят: «А, сука, мы неправильно точку написали». Они считают, что ничего не должны – смеюсь до сих пор, балдею»

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В июне Газизов в 7-й раз подал иск к «Спартаку» с требованием выплатить почти 360 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх