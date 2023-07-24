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Депутат «Единой России» в Твери проверил капитальный ремонт студенческого общежития

Депутат «Единой России» в Твери проверил капитальный ремонт студенческого общежития

Общежитие студентов Тверской государственной сельскохозяйственной академии по федеральной программе было отремонтировано в соответствии со всеми современными стандартами качества Депутат Тверской городской Думы, член депутатского объединения партии «Единая Россия», член рабочей группы по контролю за капремонтом общежития ТГСХА Александр Моняков и молодёжные активисты провели мониторинг и общественную приёмку завершающегося капитального ремонта студенческого общежития вуза, расположенного на улице Маршала Василевского.

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