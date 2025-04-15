Захарова назвала евронацизмом запрет для лидеров ЕС приезжать в Москву на 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила позицию Евросоюза о возможном отказе Сербии в присоединении к ЕС, если президент страны Александр Вучич примет участие в Параде Победы в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии