Рецепты от бабушки
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Рецепты от бабушки

3 подписчика

Свежие комментарии

  • Елена Вел
    Спасибо за интерес к теме и комментарий. Я тоже ценю это мыло и запах совсем не отпугивает. Всегда дома его держим. А...Польза дегтярного...
  • Татьянка Яцук
    Очень люблю запах дёгтя и с удовольствием использую дегтярное мыло.Польза дегтярного...

В чём польза киви

В чём польза киви

КИВИ - очень полезный фрукт. В одном киви среднего размера содержится: 75 мг витамина С, 0,3-0,4 г жира, 11 г углеводов, 1 г белка, 2,6 г клетчатки, 4 мг натрия, (это я специально узнавала информацию о киви).

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