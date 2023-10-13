В чём польза киви

КИВИ - очень полезный фрукт. В одном киви среднего размера содержится: 75 мг витамина С, 0,3-0,4 г жира, 11 г углеводов, 1 г белка, 2,6 г клетчатки, 4 мг натрия, (это я специально узнавала информацию о киви).