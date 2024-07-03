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"Аэрофлот" отрицает причину массовых задержек рейсов нехваткой персонала

"Аэрофлот" отрицает причину массовых задержек рейсов нехваткой персонала

Аэрофлот опроверг информацию о массовых задержках своих рейсов из-за нехватки персонала. В пресс-службе компании заявили, что у них имеется достаточное количество летного персонала для обслуживания рейсов, поэтому заявление об их нехватке не соответствует действительности.

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