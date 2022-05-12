Президент ЦСКА: «Сборная России – святая национальная идея. Все, что нужно для команды – мы отдадим, передадим, подготовим, сделаем»

Игорь Есмантович высказался касательно состава сборной России на Олимпиаде-2022. – Вы бы рекомендовали Толчинского в сборную России на Олимпиаду? – Давайте сразу расставим все приоритеты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх