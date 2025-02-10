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В Германии призвали завершить конфликт на Украине, не дожидаясь Трампа

В Германии призвали завершить конфликт на Украине, не дожидаясь Трампа

Украина не сможет вернуть территории, поэтому необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта, возможно, это сделает американский лидер Дональд Трамп, но он непредсказуем, и поэтому Германии следовало бы самостоятельно предпринимать усилия для достижения мира, считает лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

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Комментарии
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ВЧ
Влад Черский
Честно и справедливо будет только полная капитуляция
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