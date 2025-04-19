Свердловские полицейские оказали помощь упавшему в воду мальчику

«Во время патрулирования сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ОМВД России «Полевской» Свердловской области прапорщику полиции Дмитрию Чистякову и сержанту полиции Кириллу Кобелеву поступило сообщение о тонущем мальчике в районе Северского пруда под мостом.
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