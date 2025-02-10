«Казнить нельзя помиловать»: где суды поставят запятую в деле «сочинских садоводов»?

Вопросы уточнения границ территории садоводства "Меркурий" по смежеству с территорией Сочинского национального парка, а также судебные разбирательства по данной проблеме поневоле сподвигли меня заняться юридическим самообразованием с тем, чтобы достойно защищать права садоводов в судах.
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