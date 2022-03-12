Анатомия «перестройки»: Литва, 1991 год – подоплёка националистического мятежа

В декабре этого года исполнится тридцатая годовщина развала одной из великих стран мира – СССР. Как и с чьей руки политиков «бацилла» национализма заразила прибалтийские республики СССР, территории которых были включены в состав ещё только создававшейся Российской империи при Петре Первом? На ком лежит вина за пролитую кровь 13 января 1991 года в Вильнюсе? Кто из прибалтийских руководителей и как именно был связан с западными кругами, задавшимися целью дезинтеграции СССР? Кто влиял на слабовольного президента СССР, мечтавшего сделать из своей страны колониальный придаток, полностью послушный США и Великобритании? На эти вопросы нашему изданию отвечает полковник запаса Группы «Альфа» Михаил Васильевич Головатов.