Эксперт назвал причину стагнации экономических отношений России и Ирана

Экономические отношения России и Ирана стагнирут потому, что российские банки не работают в Иране, заявил генеральный директор компании ГК РусИранЭкспо Александр Михайлович Шаров 21 ноября во время сессии «Опыт создания современной промышленности Ираном в условиях санкций.
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