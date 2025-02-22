Поздравление Владимира Колокольцева с Днем защитника Отечества

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник символизирует мужество, стойкость, преданность Родине и в год, посвященный памяти героев всех поколений, приобретает особое значение.
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