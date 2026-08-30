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Царьград

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ЦРУ опровергло слухи о предупреждении России по НАТО

ЦРУ опровергло слухи о предупреждении России по НАТО

Глава эстонской разведки Каупо Росин заявил в интервью The Telegraph, что сообщения о предупреждении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа России о недопустимости агрессии против НАТО преувеличены.

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