Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентов Если о ст...

Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентовЕсли о стратегических вопросах временно исполняющие обязанности генерального директора Intel на технологической конференции Barclays не могли во всех случаях говорить открыто, то ситуации с освоением техпроцесса Intel 18A они заявили прямо — тем более, что она лучше, чем описывают недавно возникшие слухи.