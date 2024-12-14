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Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентов Если о ст...

Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентов Если о ст...

Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентовЕсли о стратегических вопросах временно исполняющие обязанности генерального директора Intel на технологической конференции Barclays не могли во всех случаях говорить открыто, то ситуации с освоением техпроцесса Intel 18A они заявили прямо — тем более, что она лучше, чем описывают недавно возникшие слухи.

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