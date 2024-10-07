«За рулем» поздравляет Президента с днем рождения!

В этот день мы желаем лидеру страны крепкого здоровья, счастья и успехов в его непростой работе. Даже свой день рождения Президент встретит в рабочей обстановке – проведет сегодня ряд рабочих встреч с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав содружества.