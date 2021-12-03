Минфин ожидает тотального пересмотра налоговых соглашений с другими странами

В Минфине оценили последствия от присоединения к механизму Pillar 2 – одному из двух столпов (вместе с Pillar 1) фискальной реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), главная цель которой – борьба с офшорами и размыванием налоговой базы: в ведомстве не видят существенных рисков для российских преференциальных налоговых режимов, а напротив, реализация глобальной инициативы выгодна для страны; в результате реализации Pillar 2 условия всех заключенных с другими странами соглашений об избежании двойного налогообложения будут пересмотрены, пишут «Ведомости», ссылаясь на заместителя министра финансов Алексей Сазанов.