Тайна украинской толстовки. Испанцы выяснили, где Зеленский прячет свой костюм. И почему он его никогда не наденет

Царьград Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Обозреватель испанской El Mundo Сильвия Роман выяснила, где бывший президент Украины Владимир Зеленский прячет свой деловой костюм.
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