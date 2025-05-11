Додик назвал причину СВО

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал причину начала спецоперации (СВО) на Украине — по его словам, оно было оправдано угнетением русских властями Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии