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Додик назвал причину СВО

Додик назвал причину СВО

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал причину начала спецоперации (СВО) на Украине — по его словам, оно было оправдано угнетением русских властями Украины.

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