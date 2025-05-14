371 000 выпускников готовятся к основному периоду ЕГЭ: страна на старте экзаменов

Более 371 тысячи выпускников по всей России примут участие в тренировке к ЕГЭ 14 мая. В мероприятии задействуют 4 967 экзаменационных пунктов и свыше 194 тысяч организаторов для проверки готовности к основному периоду экзаменов с 23 мая по 4 июля.