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Душ и радар: топ-5 уникальных гаджетов для автомобиля

Душ и радар: топ-5 уникальных гаджетов для автомобиля

Современные автомобили оснащены множеством полезных функций. Однако зачастую их все равно не хватает, чтобы сделать длительную поездку по-настоящему комфортной.

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Комментарии
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Михаил Афонин
имею права с 1983, работаю водителем с 2000 и никогда не понимал зачем платить за радар. не нарушай И ВСЁ.
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18 час.
Бальтазар А
Вы ЧАЙНИК! Поэтому и не понимаете! Никогда Вы станете водителем-профессионалом.
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17 час.
виктор сапожков
Миша никогда ты не станешь водителем - ты по жизни ЕЗДЮК! Судя по твоим комментариям.
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15 час.

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