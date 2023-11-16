Современные автомобили оснащены множеством полезных функций. Однако зачастую их все равно не хватает, чтобы сделать длительную поездку по-настоящему комфортной.
Душ и радар: топ-5 уникальных гаджетов для автомобиля
Комментарии
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Михаил Афонин
имею права с 1983, работаю водителем с 2000 и никогда не понимал зачем платить за радар. не нарушай И ВСЁ.
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18 час.
Бальтазар А
Вы ЧАЙНИК! Поэтому и не понимаете! Никогда Вы станете водителем-профессионалом.
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17 час.
виктор сапожков
Миша никогда ты не станешь водителем - ты по жизни ЕЗДЮК! Судя по твоим комментариям.
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15 час.
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