Душ и радар: топ-5 уникальных гаджетов для автомобиля

Михаил Афонин имею права с 1983, работаю водителем с 2000 и никогда не понимал зачем платить за радар. не нарушай И ВСЁ.

Бальтазар А Вы ЧАЙНИК! Поэтому и не понимаете! Никогда Вы станете водителем-профессионалом.